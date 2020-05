Câmara de Lisboa distribui 15 mil refeições por dia "para quem mais precisa"

As cerca de 15 mil refeições são distribuídas em mais de 4.800 'kits' de alimentação, com a ajuda de vários parceiros, entre os quais a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Este reforço na produção e distribuição de refeições representa, por mês, um investimento de 1,5 milhões de euros, de acordo com um comunicado do gabinete do vereador responsável pelos pelouros da Educação e Direitos Sociais da autarquia, Manuel Grilo.

Em três pontos da cidade, as refeições são distribuídas pelas Forças Armadas e nas escolas "são centenas as famílias" que acedem a essa ajuda para os filhos, "com escalão A ou B da ação social escolar", indica o gabinete do vereador.

"Nos centros de acolhimento de emergência para as pessoas em situação de sem abrigo, que abrigam hoje centenas de pessoas, também são distribuídas refeições diariamente, entre pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia", lê-se na nota.

Além disso, foi também ativada a rede do Projeto Radar para, com as Juntas de Freguesia, distribuir centenas de refeições a idosos isolados.