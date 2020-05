Três “capacetes azuis” mortos no Mali

Três soldados do Chade pertencentes a uma missão das Nações Unidas (ONU) no Mali (Minusma) foram este domingo mortos e três outros ficaram gravemente feridos na sequência da explosão de uma mina que atingiu os veículos em que seguiam.

"Dois veículos do contingente do Chade das ONU, durante uma patrulha de rotina, rolaram sobre minas. Há três mortos e três feridos graves", afirmou Olivier Salgado, porta-voz da missão Minusma em Aguelok, cidade no norte do Mali.

Segundo este responsável, na sequência deste incidente foram enviados reforços para aquela zona do Mali, que conta com cerca de 13 mil soldados.