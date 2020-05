​Praia mais portuguesa de Espanha prepara-se para receber banhistas

De acordo com o município de Sanxenxo, o objetivo é “garantir a máxima segurança sanitária e respeitar as distâncias recomendadas”.

A praia de Silgar foi usada como exemplo. Foi dividida em cinco setores, com 780 espaços de nove metros quadrados, devidamente delimitados com postes e cordas, e um espaço de 1,5 metros entre cada um.

Numa altura em que Portugal ultima o manual de procedimentos sobre o acesso à praia, na Galiza, em Sanxenxo, Pontevedra, local de destino de muitos portugueses do Norte do País, essas normas já estão definidas e divulgadas.

A nova organização da praia está a ser divulgada através de um vídeo no Facebook e contempla duas faixas junto ao mar e no topo do areal. Essas duas faixas “devem estar sempre livres”.

Já a zona mais próxima à água será uma área de passeio e jogos e medirá mais de 30 metros de largura na maré baixa e sete na maré alta.

Na extremidade oposta, a faixa terá oito metros de largura e aí estarão, por exemplo, as casas de banho e a equipa de vigilantes.

Haverá corredores paralelos com três metros de largura para facilitar a entrada e saída, a cada duas filas de espaços delimitados para banhos de sol, sendo que os vários espaços delimitados estarão à distância de um metro e meio uns dos outros. Vai ser proibido passar de um espaço para o outro.