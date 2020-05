Espanha volta a registar quebra no número de mortes. Há mais 123 óbitos

Segundo os dados oficiais divulgados esta segunda-feira, o número de novos casos confirmados é de 373 . No total, há mais de 227 mil casos de infeção no país.

No sábado, o número de óbitos registados em 24 horas foi de 179, o que significa que a queda acentuada se continua a verificar. No total, o país regista agora 26.744 mortes provocadas pela pandemia da Covid-19.

O número de novas vítimas mortais em Espanha volta a descer esta segunda-feira, com 123 mortes , depois de, no domingo, o país ter registado o número mais baixo de óbitos desde 18 de março (143).

A partir desta segunda-feira, metade da população de Espanha beneficia de mais um alívio das medidas muito rígidas de luta contra a pandemia de Covid-19, numa altura em que continua a baixar o número diário de mortes.

A chamada “fase um” do plano de transição para a nova normalidade prevê, entre outras medidas, a abertura do pequeno comércio sem necessidade de marcação prévia, das esplanadas, desde que tenham até um máximo de 50% da sua ocupação, e a possibilidade de até 10 pessoas se poderem reunir.

No entanto, as duas regiões mais ricas e povoadas do país, Madrid e Barcelona, estão entre as zonas que se vão manter durante mais alguns dias na atual fase zero, em vigor desde há uma semana, quando foi autorizada a abertura parcial do pequeno comércio de rua, sempre por marcação prévia e acesso limitado.

As autoridades sanitárias consideram que estas zonas, que são as mais atingidas pela Covid-19, vão ter de esperar mais alguns dias para preparar os respetivos sistemas de saúde para a próxima etapa do desconfinamento.