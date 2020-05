Deo. "A conquista da UEFA Futsal Champions League foi a cereja no topo do bolo"

O futsalista Deo termina a ligação ao Sporting e diz levar os adeptos no coração.

Foram 16 anos de leão ao peito. Conquistou 26 títulos, marcou 295 golos e tornou-se no jogador de futsal com mais partidas realizadas pelo Sporting.

No final de um percurso glorioso, Deo só lamenta não se ter despedido dos adeptos leoninos no pavilhão João Rocha.

"Faltou um contacto com os adeptos, uma despedida com um título no nosso pavilhão. Mas compreendo que, nesta altura, isso não poderia acontecer. Sempre fui muito acarinhado pelos adeptos e tenho, por eles, uma estima enorme. Espero que, noutra oportunidade, seja possível dar a todos um enorme abraço e agradecer-lhes pessoalmente todo o respeito que tiveram por mim. Quero, também, agradecer toda a confiança que o Sporting mostrou por mim. Penso que fiz história no clube e retribuí a aposta, marcando golos, conquistando títulos e defendendo da melhor maneira a camisola do Sporting", disse o jogador em entrevista a Bola Branca.

Nestas declarações, Deo fala de uma passagem inesquecível por Alvalade.

"Foram anos fantásticos que ficam marcados por várias conquistas a nível coletivo e individual. Fiz mais de 500 jogos pelo clube (604), recebi um Prémio Stromp. O tri-campeonato foi muito especial e a vitória na UEFA Futsal Champions League foi a cereja no topo do bolo, fechei com chave de ouro a minha saída e vou feliz", referiu o jogador de 37 anos de idade.