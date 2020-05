​Clubes em "total desacordo" quanto a alargamento do campeonato de futsal

A esmagadora maioria dos clubes da Primeira Liga de futsal opõem-se veementemente a um possível alargamento do campeonato, já a partir da próxima temporada.



Após reunião por videoconferência, 12 dos 14 emblemas do principal escalão da modalidade expressam, através de comunicado, "total desacordo" com a eventualidade desse cenário, alinhavado para albergar as equipas que ascendem de escalão.

Belenenses e Candoso, últimos classificados da Liga Placard, abstiveram-mse, "atendendo ao natural conflito de interesses".

"Desde o início que defendemos que, não existindo atribuição de título, sendo o campeonato anulado, não deveriam existir subidas nem descidas, indo ao encontro, aliás, da decisão da Federação Portuguesa de Futebol emanada no seu comunicado oficial de 8 de abril de 2020", pode ler-se na referida nota, enviada às redações.

Nesse sentido, a maioria dos clubes da Primeira Liga de futsal unem-se em torno de um pensamento comum: "Caso a Federação Portuguesa de Futebol entenda que é imperativo existirem subidas à Liga Placard, defendemos que esse mérito deve ser conquistado em campo, tal como outras federações estão a planear, e nunca por via administrativa".

Apesar da oposição a uma solução de alargamento do quadro competitivo do campeonato, os clubes signatários desta missiva acabam, por fim, por reiterar "o excelente trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem realizado em prol do futsal português", mostrando-se "totalmente ao dispor para que se possam discutir cenários e traçar o melhor rumo para o futsal nacional, querendo ser parceiros activos no caminho difícil que a Federação Portuguesa de Futebol e os clubes vão ter pela frente".