Poha diz que Vitória de Guimarães "faz tudo" para manter plantel seguro

O clube minhoto voltou aos relvados da sua academia a 4 de maio, com os 30 jogadores do plantel a treinarem individualmente, e confirmou, no sábado, existirem três atletas a quem foi detetado o novo coronavírus, todos eles "assintomáticos", mas o francês, de 22 anos, disse sentir-se acompanhado pelo Vitória no que respeita à prevenção do surto.

O jogador francês não se pronunciou sobre o Código de Conduta que a Direção-Geral de Saúde elaborou para permitir a retoma do futebol em Portugal. Isto depois de três jogadores do FC Porto terem contestado as restrições que serão impostas.

Enquanto o Vitória de Guimarães manteve a atividade desportiva suspensa, desde 12 de março até 3 de maio, Poha regressou a França e deparou-se com uma realidade diferente da portuguesa.

"Em Paris, os hospitais ficaram sobrelotados e, infelizmente, a situação agravou-se. Em Portugal, houve menos casos. Em França, houve um número muito maior de mortos e infetados. Por essa razão, penso que terminar o campeonato francês foi uma decisão certa", defendeu.



O futebolista realçou, porém, que esteve na Bretanha, região no oeste de França de onde é natural, menos atingida pelo novo coronavírus, e afirmou pronto para disputar as 10 jornadas que restam do campeonato português, com autorização do Governo para se disputarem a partir de 30 e 31 de maio.



Independentemente de ser ou não opção nos encontros que restam, o médio prometeu que o Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 37 pontos, vai-se preparar para obter um dos cinco primeiros lugares da prova, que garantem o acesso à Liga Europa na próxima época.



"Temos todos o mesmo objetivo, que é chegar à Liga Europa. Somos um grupo e ninguém vai à Liga Europa sozinho. É assim que teremos melhores resultados. As escolhas [de quem joga] são do treinador e temos de as respeitar. Quando não estiver a jogar, tenho de estar bem preparado para quando for chamado", assumiu.

Emprestado pelo Rennes, clube da Bretanha que garantiu o terceiro lugar na Liga francesa e a possibilidade de disputar o "play-off" de acesso à Liga dos Campeões na próxima época, Poha mostrou-se grato aos minhotos, por ter "evoluído como jogador e homem" nesta época, em que já cumpriu 26 jogos oficiais.