"Exceção que se está a abrir para o futebol vai ter consequências", alerta presidente do Paços de Ferreira

“[Estamos] A adiar o inevitável. Receio que assim seja. O Paços de Ferreira tem a noção exata de que vai sempre ser acusado de que pretende que o campeonato não se realize pela posição débil que ocupa na tabela classificativa. Mais do que isso, muito mais do que isso, tem a ver com a saúde pública que todos nós apregoamos, mas que depois relativizamos em face dos interesses, os económicos A exceção que se está a abrir para o futebol vai ter consequências. Naquilo que é a população, toda a população do futebol”, adverte o dirigente dos castores, que revela já se ter aconselhado com os os clínicos do clube da Mata Real.

O presidente do Paços de Ferreira, em entrevista a Bola Branca esta segunda-feira, lança um alerta ao considerar que está a adiar-se o fim, sem se jogar as dez últimas jornadas, da Primeira Liga.

Nas últimas horas foram conhecidos vários casos positivos de Covid-19 em plantéis do campeonato maior. São oito contágios, até este momento, numa altura em que as equipas já trabalham todas no relvado visando o reinício da prova, previsto para o fim do mês.

“O departamento clínico do Paços de Ferreira, não é o presidente, começa a ter receio. Um receio que já tinha antes, mas que é agora fundado em factos. Preocupa-me que possamos já ter vários casos [no futebol português], que vão surgindo a cada dia. Com este crescendo, tenho receio que possamos estar perante uma situação de impossibilidade [de conclusão do campeonato]”, reforça, embora na equipa pacense não haja nenhum jogador diagnosticado com o novo coronavírus, após os testes efetuados recentemente.

Apelo para reunião urgente

Perante o cenário com que se entra na segunda semana de trabalho de campo, Paulo Meneses diz que urge reunir os clubes profissionais envolvidos, com a Liga.

“Estamos apenas e só no início de um problema que se está evidenciar. Temos de fazer uma ponderação cuidada. Estou ansioso por uma reunião em que possamos discutir isso. Uma reunião que já tarda. Estamos perante factos e temos de tomar posição. Isto acontece neste momento, mas pode acontecer [também] já depois do recomeço do campeonato”, termina.

A Primeira Liga foi suspensa a 12 março, após a 24.ª jornada. O Paços de Ferreira ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção, com seis pontos de vantagem sobre o Portimonense, penúltimo classificado.

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal publicaram, no domingo, o parecer técnico da Direção-Geral da Saúde que é necessário cumprir para que haja retoma do futebol em Portugal, no a 30 de maio.