César Peixoto deixa comando técnico do Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a saída de César Peixoto do comando técnico da equipa transmontana.

"A Direção do Grupo Desportivo de Chaves e o Conselho de Administração da SAD vem, pelo presente, expressar o seu agradecimento ao treinador César Peixoto e à sua equipa técnica por todo o profissionalismo, competência e dedicação que demonstraram até ao dia de hoje ao serviço desta sociedade desportiva", pode ler-se, no comunicado.

César Peixoto assumiu o comando técnico da equipa flaviense no final de dezembro, substituíndo José Mota no cargo, em véspera de jogo para a Taça da Liga frente ao FC Porto.

Com o fim da temporada anunciado, o Chaves anunciou a saída do técnico, que não conseguiu colocar o clube na rota da subida, tendo apenas alcançado três vitórias em 12 jogos. O Chaves terminou a II Liga no 12º posto, a 16 pontos de um lugar de subida.

Aos 39 anos, César Peixoto deixa o terceiro clube na carreira, depois de ter conseguido salvar o Varzim da despromoção na última temporada e ter arrancado a presente época na Académica.

O Chaves é a terceira equipa da II Liga a anunciar a saída do treinador, depois de ter sido anunciado o fim da época devido à pandemia da Covid-19, para além do Leixões e Mafra.