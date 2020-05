França. Villas-Boas eleito treinador do ano pelos leitores do "L'Equipe"

O português André Villas-Boas foi eleito o treinador da época na Liga Francesa pelos leitores do “L'Equipe”.

Segundo o conceituado jornal francês, o técnico do Marselha (2.º classificado do campeonato) recolheu 59% dos votos, superando por larga margem Julien Stéphan (Rennes) e Thomas Tuchel (PSG).

Villas-Boas cumpriu a sua primeira temporada em França, levando o clube ao segundo lugar do campeonato francês, com 56 pontos, a 12 do líder PSG. Desta forma, garantiu presença na próxima edição da Liga dos Campeões.

No total, são sete os jogadores do PSG que entraram nas preferências dos leitores do jornal: Mandada (Marselha); Dubois (Lyon), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Bernat (PSG); Di Maria (PSG), Verratti (PSG), Camavinga (Rennes), Neymar (PSG); Mbappé (PSG) e Ben Yedder (Mónaco).



Quanto à equipa eleita pelos jornalistas do “L'Équipe”, Tuchel foi o treinador escolhido, sendo que Renato Sanches já figura aí na equipa do ano, ao lado de Verratti e à frente de Eduardo Camavinga, médio de 17 anos do Rennes que tem sido fortemente associado ao Real Madrid.