​Bundesliga regressa à porta fechada e sem cumprimentos de mão

A Bundesliga será o primeiro dos grandes campeonatos a ser reatado na Europa após a suspensão das provas devido à pandemia da Covid-19.



No próximo fim de semana regressam as duas ligas maiores. A exceção será o jogo Hannover-Dresden, da Segunda Liga, porque a equipa de Dresden está de quarentena devido a dois casos positivos na equipa.

O regresso será concretizado sob muitas restrições. Os jogadores não se podem abraçar nem cumprimentar de mão; as equipas irão dos balneários para o terreno de jogo de forma separada e não haverá foto em grupo; os suplentes vão sentar-se intercalados com um banco vazio nos bancos e deverão usar máscara; o treinador também deverá usar máscara, mas pode removê-la para dar instruções desde que mantenha uma distância de um metro e meio para as restantes pessoas.

O treinador português Zacarias Coelho, que reside em Kaiserslautern, e foi observador do clube alemão, sublinha que a proibição de público nas bancadas é a grande penalização, a nível financeiro, para os emblemas dos campeonatos profissionais.

“Aqui na Alemanha, a situação que mais preocupa os clubes é a porta fechada ao público. Vai mexer com as finanças de todos. Na área técnica, os treinadores estão a trabalhar com os processos obrigatórios nas atuais circunstâncias impostas pelas distâncias de segurança. Mas fundamentalmente, os treinadores estão a trabalhar os jogadores no plano psicológico porque nos jogos vai haver contacto físico e os jogadores terão na mente o risco de contágio. É um fator psicológico que vai mexer com os jogadores e com o jogo”, refere o treinador português, em entrevista a Bola Branca.

Cinco substituições e gravações no VAR

Outro dado novo na retoma da Bundesliga é a gravação das comunicações do VAR, para os clubes poderem contestar, e as cinco substituições por cada equipa permitidas provisoriamente pela FIFA.

“Vão ser aplicadas as cinco substituições já de acordo com a alteração da regra anunciada pela FIFA. No VAR serão feitas as gravações sobre o porquê das decisões para os clubes poderem contestar com algumas decisões sobre as quais discordem”, detalha.

À procura de uma oportunidade na Europa

Zacarias Coelho está na Alemanha, atualmente sem clube, à procura de um projeto no futebol europeu, depois de no Gana, ter conquistado o campeonato e a taça daquele país africano.

“Como treinador de futebol encontro-me na Alemanha depois de ter levado o nome do nosso país ao mais alto nível, no Gana, onde num ano e meio ganhei a Taça, no Bechem United e fui campeão no Dreams FC, tendo também sido eleito o melhor treinador do Gana, na época de 2016-2017. Estou disponível para treinar um clube em qualquer parte do mundo. Falo seis idiomas e estou pronto para abraçar um novo projeto e voltar a ter sucesso”, anuncia o treinador de 52 anos.

Natural da Póvoa de Varzim, Zacarias Coelho treinou o Dreams FC e Bechem United, no Gana. Também já trabalhou na Guiné Conacri, no Kamsar. Em Portugal, trabalhou em dois clubes dos distritais de Braga -: Vila Chã e MARCA - e nos juniores do Custóias. Além de ter sido observador do Kaiserslautern, também desempenhou essas funções no Lucerna, da Suíça.