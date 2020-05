Os automóveis também se vendem à mesa

O presidente da associação nacional do ramo automóvel (ANECRA) classifica de “residuais” as vendas de viaturas concretizadas na primeira semana com os "stands" abertos, depois de terminado o estado de emergência.



“Nos que tinham oficinas e as mantiveram a funcionar, alguns clientes, por curiosidade, foram perguntando preços, mas as vendas são residuais”, diz Alexandre Ferreira, à Renascença.

O presidente da ANECRA esclarece ainda que “só reabriram entre 70 a 80’% dos 'stands', porque foi necessário criar condições e alguns não conseguiram, razão pela qual tanto concessionários como representantes multimarca não abriram na totalidade”.

“Objetivamente, a oferta existe, o que não há é procura, porque está subjacente a tudo isto uma questão de confiança por parte do consumidor final, que ainda não se reinstalou, o que, para nós, era previsível que viesse a acontecer”, sublinha.

Reabertura dos restaurantes é essencial

Quem, na vida, não fechou um negócio à mesa de um restaurante? A pergunta tem tudo a ver com o deserto que continua a caraterizar as ruas de muitas cidades portuguesas e que, o primeiro-ministro pôde testemunhar na passada sexta-feira, quando percorreu o centro do Porto, entre a estação de metro da Trindade e a Rua de Santa Catarina.

O que António Costa viu – e o Secretário de Estado do Comércio João Torres, também – foi lojas abertas, mas sem clientes, porque não há gente nas ruas. O cenário, que não é exclusivo da cidade do Porto, pode mudar na segunda-feira, dia 18, com a reabertura dos restaurantes, espera o presidente da ANECRA.