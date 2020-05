Covid-19. Benfica revelou nome de jogador infetado a bem da transparência

Veja também:

O Benfica explica que revelou que era David Tavares o jogador infetado pela Covid-19 a bem da transparência, no âmbito do regresso da I Liga, após a suspensão devido à pandemia do novo coronavírus.

Através da sua newsletter, as águias explicaram o processo de confirmação da infeção e o motivo que levou o clube a revelar a identidade do jogador em questão, ao contrário de outros clubes da I Liga, que mantiveram o anonimato os casos positivos.

"O Benfica tomou, em nome da transparência, a decisão de divulgar o nome do jogador, que, obviamente, deu o seu imediato consentimento para que assim se procedesse. O Benfica tornou pública a situação no mesmo dia em que teve conhecimento do caso, fazendo-o poucos minutos após ter ficado a conhecer o resultado da contra-análise", pode ler-se.

As águias pedem a centralização dos testes, que devem ser feitos muito regularmente: "Este sinal de transparência vai ao encontro daquilo que o Benfica pediu desde a primeira hora: centralização dos testes e a necessidade de uma periodicidade apertada".