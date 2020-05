Nostalgia desconfinada. Videojogos "online" vivem realidade inédita

Veja também:





Está cansado de ficar em casa? Já não aguenta mais paciências, jogos de sueca e séries de televisão? Gostava de interagir com outras pessoas, jogar uma partida de futebol, ou, até, levar o cão à rua sem se preocupar com o risco de contágio pelo novo coronavírus? Pode fazer tudo isso - através de um ecrã. Seja de computador, consola ou telemóvel.

A Renascença quis saber se a necessidade (ou obrigação) de ficar em casa, devido à pandemia do novo coronavírus, leva a uma maior procura de entretenimento em suporte digital, como os videojogos. Após muitas pesquisas e análises de dados, constata-se que, de facto, ao fim de cerca de dois meses de confinamento obrigatório, houve um aumento na solicitação de vários videojogos, incluindo alguns que já não existem.

Exemplos desse último e curioso caso são o "Club Penguin" e a sua sequela, "Club Penguin Island", que foi descontinuada a 20 de dezembro de 2018.

Ainda assim, a partir da segunda quinzena de março, altura em que vários países começaram a tomar medidas de contenção mais severas - a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia a 11 de março e o Governo português decretou o encerramento das escolas no dia seguinte -, houve um claro aumento nas pesquisas do Google por este "RPG" multijogador "online", tanto em Portugal, como no mundo.