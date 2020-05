"Game Over" é apenas o reinício. Confinamento agrava risco de adição aos videojogos

Videojogos têm benefícios para todos

Apesar do perigo de vício, os videojogos não são uma forma de entretenimento necessariamente prejudicial. Os benefícios estão catalogados, são vários e traduzem-se num "potencial positivo de desenvolvimento absolutamente extraordinário".

"Do ponto de vista cognitivo, é muito útil: trabalha muito a criatividade, perceção, coordenação olho-mão, entre outros aspetos. É uma fonte de regulação das emoções: é permitido expressar certas emoções dentro de um determinado contexto, sem que sejam exageradas ou provoquem danos a outros. Também há muita motricidade específica envolvida, quando se joga determinado videojogo", detalha João Nuno Faria.

No contexto do isolamento social, os videojogos podem ser veículo para interações sociais que, de outro modo, seriam impossíveis:

"Da experiência que tenho tido com os jovens, é muito através deste meio que eles se sentem confortáveis para comunicarem sinceramente uns com os outros. Parece que é necessária a existência de uma determinada atividade, de um determinado momento coletivo, para os jovens se sentirem confortáveis e não só discutirem um jogo em si, mas também partilharem vários aspetos no seu dia a dia, muito à semelhança do intervalo um jogo de futebol ou uma ida à praia."

João Nuno Faria aponta que o videojogo "também é um meio seguro para as pessoas ficarem em casa e evitarem risco de contágio".

Além disso, o videojogo devolve às pessoas uma sensação de controlo sobre os acontecimentos que, com a pandemia, foi perdida em larga escala. "É ótimo para as pessoas terem um momento de lazer em que se sintam verdadeiramente envolvidas, fortemente ativas e responsáveis por aquilo que fazem, muito autónomas na sua gestão do jogo".

"E, por vezes, sentirem-se muito competentes, com a noção de que estão a avançar no videojogo, dando uma sensação de competência essencial ao ser humano", destaca o psicólogo, em entrevista à Renascença.