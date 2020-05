"Peregrinar com o coração é mais doloroso do que palmilhar o caminho"

Veja também:

“É doloroso, muito doloroso, não estar a caminho de Fátima”. As palavras são de Amélia Afonso, de 60 anos, que decidiu não fazer a peregrinação à Cova da Iria, interrompendo assim uma prática de 40 anos. A decisão envolveu “muita dor, angústia e uma grande tristeza, mas teve que ser, para não pôr em risco a minha saúde e a dos outros”, conta à Renascença.

O motivo que tem levado Amélia todos os anos ao Santuário de Fátima é apenas um: gratidão. E é com esse mesmo sentimento que vai acompanhar todas as celebrações à distância. “Tenho tanto para agradecer, tanto, pois nunca me tem faltado na vida e por isso não vou perder as transmissões na Renascença”, confidencia, realçando que “a rádio permite ver o que a televisão não mostra”.

Como assim? Perguntamos. Com um sorriso, responde: “fecho os olhos, entro no coração onde está Nossa Senhora e rezo sem distrações”.

Para esta engenheira de Lamego, habituada a tirar férias para ir a Fátima, não é fácil renunciar e ficar em casa, mas sublinha que “também esta dor pode e deve ser oferecida”. “Nossa Senhora sabe bem as lágrimas que tenho derramado e acredito que ela as acolhe no seu regaço e as converterá em bem para alguém”, diz.

“Não podemos correr riscos”

Com tudo preparado para mais uma peregrinação a pé à Cova da Iria, Noémia dos Anjos não esconde a “desilusão por não poder cumprir o desejo”, no entanto, sublinha que “foi a melhor decisão que tomaram”.

“Não podemos correr riscos, este vírus é traiçoeiro e o caminho implica muito contacto uns com os outros quer nas caminhadas, quer nas refeições e até no descanso”, refere a assistente operacional de Vila Real.

Noémia dos Anjos não vai a pé, mas está a seguir a sugestão do Santuário de Fátima e está por estes dias a fazer a sua peregrinação interior.

“Tenho rezado mais e tenho oferecido esta dor e posso dizer-lhe que peregrinar com o coração, como aconselhou o senhor reitor do santuário, é mais doloroso do que palmilhar o caminho”, conta. A dor resulta, explica, “por não poder agradecer, olhos nos olhos, a Nossa Senhora as muitas graças que me tem alcançado”.

“Preferia ir a Fátima que ir de férias”

Luís Correia, de Vila Real, não esconde a tristeza. Tinha tudo programado para a sua quarta peregrinação a Fátima, com um grupo de 60 pessoas.

“É algo que não se consegue explicar muito bem. Fisicamente custa, são sete dias a pé, muitas horas a caminhar, pouco descanso, mas é a coisa que mais gosto de fazer”, conta à Renascença, acrescentando que “preferia fazer a peregrinação a Fátima que ir de férias”.

“O que me leva a ir à pé a Fátima, em peregrinação, é a fé e o agradecimento a nossa Senhora”, afirma, dando nota da “tristeza imensa”, quando recebeu a notícia de que tudo estava cancelado.

O grupo teria iniciado a caminhada no passado dia 4 de maio, e este domingo deveria estar a ser realizado o percurso entre Pombal e Fátima. “Não ir à Fátima, este ano, é como se um vazio esteja por preencher, uma dor na alma, uma tristeza imensa”, descreve Luís, antecipando já a tristeza que vai ser viver pela televisão o 12 e o 13 de maio”.

“Aquela sensação ao entrar no Santuário, a última etapa que estaríamos agora a cumprir, é algo que não dá para descrever... É a coisa mais incrível que pode haver”, testemunha, completando que “outro ponto forte é a procissão de velas do dia 12 de maio”.