Veja o número de casos de Covid-19 por concelho. Sintra volta a ser localidade com maior aumento de casos diários

Dos 222 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 180 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.735 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.453), Porto (1.300) e Matosinhos (1.204).

Os dados divulgados pela DGS, este domingo, não apresentam nenhuma nova localidade com casos confirmados de infeção. Pelo menos 42 municípios registam um aumento no número de infetados, nas últimas 24 horas.

Dados divulgados este domingo, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) , revelam que há 222 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19.

Atualmente, a taxa de letalidade é de 4,4% para o país e 15,1% nos indivíduos com mais de 70 anos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (648), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (243), do Centro (216), do Algarve (13), dos Açores (135) e do Alentejo que registam caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.