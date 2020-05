Veja também:

As creches dizem que não têm condições para impedir crianças de partilhar brinquedos e material didático. Agora que se conhecem algumas das regras de segurança para a reabertura das creches, a 18 de maio, esta é uma preocupação manifestada pela presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino.

Em declarações à Renascença, Susana Baptista lembra que concordaram com todas as medidas apresentadas “a nível de higienização do espaço, controlo de entradas de adultos, substituição do calçado à entrada”.

“Agora, não é funcionalmente possível conseguir garantir que as crianças com 1 e 2 anos possam manter o distanciamento social. Também não é pedagogicamente correto dizermos a uma criança ‘não partilhes o brinquedo com o amigo’ porque andámos o tempo todo a dizer o contrário. Isso não é possível, teria de haver um adulto por criança”, reforça.