Escrituras e procurações digitais e à distância. Notários e advogados trocam acusações

Advogados, solicitadores, notários e conservadores podem começar a realizar atos à distância e por via digital como por exemplo escrituras, procurações e autenticação de documentos. A medida foi aprovada na última semana pelo Governo em Conselho de Ministros, dado o impacto da pandemia de Covid-19 na procura e prestação desses serviços.

A medida é aplaudida por João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa (CRL) da Ordem dos Advogados. "Agora, através de meios digitais e à distância, os advogados poderão, de acordo com a decisão do Governo, voltar a praticar, em segurança, atos que já eram prática corrente na prestação de serviços aos seus clientes", refere em comunicado.

Também em comunicado, o Governo sublinhava na quinta-feira que, "apesar das limitações existentes", é importante que se "consiga minorar o impacto da pandemia sobre cidadãos, empresas e demais operadores económicos", nomeadamente ao nível destes serviços.

O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, que "estabelece um regime experimental para a realização à distância de atos autênticos, termos de autenticação de documentos particulares e reconhecimentos", não agrada a todos, tendo sido criticado, na Renascença, pelo bastonário da Ordem dos Notários.