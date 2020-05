​DGS admite reavaliar regresso do futebol se houver muitos casos positivos nos clubes

Veja também:

Um número muito elevado de testes positivos aos jogadores da Primeira Liga pode levar a uma reavaliação da retoma dos jogos no fim deste mês. O cenário foi admitido pela diretora-Geral da Saúde, na conferência de imprensa deste domingo, depois de questionada sobre os três jogadores do Vitória de Guimarães que foram diagnosticados com Covid-19.

“Se os testes que se preconizam que sejam feitos às equipas derem um número elevado de pessoas positivas, terá que ser equacionada pelas autoridades de saúde, de nível local, regional e nacional, é assim que está previsto, a avaliação do risco concreto daquela situação”, disse Graça Freitas.

A diretora-Geral da Saúde disse ainda que “perante uma situação concreta, ter-se-á que definir regras. Vamos aguardar”, rematou.

Sobre o mesmo assunto, a ministra da Saúde garante que se mantém "a intenção do governo em permitir o reinício" da competição desportiva e referiu que estão também a olhar para o que está a ser feito nesta área noutros países.

“Neste momento começamos a ter já um conjunto de outros países com os quais também podemos já aprender lições, na medida em que, por exemplo, a própria Alemanha já vai retomar a Bundesliga no próximo dia 16. Estamos a aperfeiçoar o nosso pensamento, também aprendendo com os outros ", afirmou.