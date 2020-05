Criança encontrada morta em Peniche. Pai e madrasta "fortemente indiciados por homicídio"

Veja também:

O pai e a madrasta da criança de nove anos encontrada morta este domingo em Peniche estão "fortemente indiciados do crime de homicídio", avançou António Jordão, coordenador da Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, em conferência de imprensa.

A criança estava desaparecida desde quinta-feira e foi encontrada sem vida esta manhã. Segundo a PJ, os dois suspeitos estão "fortemente indiciados por homicídio e ocultação de cadáver, entre outros crimes".

Nestes esclarecimentos à imprensa, António Jordão refere que tudo aponta para que o homicídio tenha decorrido "dentro da habitação" na passada quarta-feira, um dia antes de ter sido dado o alerta para o desaparecimento da criança.

O coordenador da PJ de Leiria adianta que o crime estará relacionado com "questões internas do funcionamento da família" e afasta a hipótese de acidente, bem como a existência de mais suspeitos envolvidos no caso.

A Judiciária garante ainda que a criança e a família não estava referenciadas como tendo problemas, nem de maus tratos, nem de violência doméstica.

Os detidos têm 32 anos, o pai da criança, e 38 anos, a madrasta. Além da criança encontrada morta, estava em casa dos dois suspeitos mais três crianças.

Ainda segundo António Jordão, a criança deveria estar com a mãe mas, face à pandemia da Covid-19, estava há já alguns dias com o pai e a madrasta.

Buscas envolveram 600 agentes de Proteção Civil

Na conferência de imprensa desta tarde, Diogo Morgado, capitão da GNR de Leiria, esclareceu que durante os dias em que se realizaram buscas para tentar encontrar a criança estiveram envolvidos 600 elementos da GNR, Bombeiros, Proteção Civil, entre outros, e foi abrangida uma área de cerca de quatro mil hectares.

Ainda assim, adiantou o militar da GNR, não tinha sido contemplado o local onde estava o corpo da criança.

Diogo Morgado esclareceu ainda que os suspeitos agora detidos não participaram nas buscas pela criança, de forma voluntária.

A GNR confirmou ainda que, durante as operações de buscas, surgiram informações sobre um alegado avistamento da criança nas Caldas da Rainha, o que não se verificou ser verdade.