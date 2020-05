Creches. DGS e Ministério do Trabalho ultimam normas com exequibilidade em mente

Veja também:

Conjugar a necessidade de prevenção e controlo da infeção com a exequibilidade das regras e orientações sanitárias é o grande desafio que se levanta à Direção-Geral de Saúde e ao Ministério do Trabalho para a reabertura das creches no dia 18 de maio.

Neste domingo, a diretora-geral de Saúde afirmou aos jornalistas, na habitual conferência de imprensa diária sobre a pandemia de Covid-19 em Portugal, que estão a ser ultimados “os últimos detalhes” para que as normas possam ser publicitadas.

As regras existentes – que Graça Freitas gosta de chamar de orientações – foram delineadas com base numa discussão com um elevado número de entidades do setor.

Essa reunião com diversos agentes decorreu na sexta-feira e a Renascença teve acesso às linhas orientadoras daí resultantes, que divulgou.

Desde logo começaram a ouvir-se algumas críticas ao plano e o trabalho na DGS e no Ministério do Trabalho e da Segurança Social continuou. “Estes últimos dias têm sido de um intensivo contacto para encontrarmos o equilíbrio”, afirmou a diretora-geral da Saúde aos jornalistas, neste domingo.