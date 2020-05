Três membros da equipa da Casa Branca em autoisolamento

Veja também:

Três membros da equipa de luta contra a Covid-19 da Casa Branca, incluindo o epidemiologista Anthony Fauci, vão ficar em isolamento após uma possível exposição ao novo coronavírus, noticiaram vários meios de comunicação norte-americanos.

O diretor do Centro de prevenção de doenças infeciosas (CDC), Robert Redfield, e Anthony Fauci, assessor do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiram ficar em quarentena após terem estado em contacto com pessoas contaminadas. O terceiro responsável em quarentena é o chefe da agência norte-americana para os alimentos e os medicamentos (FDA), Stephen Hahn.

No sábado, a Casa Branca tinha anunciado que a porta-voz do vice-Presidente norte-americano, Mike Pence, Katie Miller estava infetada.

Os Estados Unidos registaram 1.568 mortes causadas pela Covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 78.746 o número total de óbitos desde o início da epidemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Até agora, as autoridades norte-americanas identificaram mais de 1,3 milhões de casos no país, oficialmente o mais atingido no mundo pela Covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia já provocou mais de 276 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.