Coronavírus. África do Sul com mais de 10 mil casos

A África do Sul ultrapassou a barreira dos 10 mil casos confirmados de Covid-19, dos quais regista 194 mortes, informa o Ministério da Saúde sul-africano.

"No dia de hoje, o número total de casos confirmados de covid-19 na África do Sul é de 10.015", mais 595 que no sábado, indicou em comunicado o ministro sul-africano da saúde Zwelini Mkhize.

O número de mortos subiu para 194, mais oito que na véspera. A África do Sul regista 4.173 casos recuperados.

O ministro observou "com preocupação" que 84% dos casos confirmados de Covid-19 estão localizados em duas das nove províncias do país: Cabo Oriental (sudoeste) e Cabo Ocidental (sul), que inclui toda a Cidade do Cabo.

Segundo o documento, até ao momento a África do Sul, país mais afetado pela pandemia da África Subsariana, realizou mais de 350 mil testes.

Desde 1 de maio o governo tem levantado progressivamente as medidas de confinamento em vigor desde final de março.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.