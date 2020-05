Confinamento não acaba já, mas haverá alívio de restrições, anuncia Boris Johnson

Veja também:

O confinamento no Reino Unido em resposta à pandemia de Covid-19 não vai acabar tão cedo, mas algumas restrições vão começar a ser aliviadas de forma gradual, depois de grande parte da economia britânica ter estado encerrada nas últimas sete semanas.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, este domingo, num discurso transmitido em direto na televisão.

"Este não é o momento para simplesmente acabar com o confinamento esta semana. Em vez disso, vamos dar passos cuidadosos para modificar as nossas medidas."

A partir desta segunda-feira, adiantou Boris Johnson, aqueles que não podem trabalhar a partir de casa serão "ativamente encorajados" a voltar aos seus locais de trabalho.

Dois dias depois, na quarta-feira, as pessoas poderão retomar atividades físicas e passeios ao ar livre sem limite de tempo, desde que respeitem as recomendações sanitárias e as regras do distanciamento social.

"Podem sentar-se ao sol no parque ao pé de casa, podem conduzir para outros locais, podem até praticar desporto, mas apenas com pessoas com quem vivam", esclareceu o primeiro-ministro britânico, lembrando que é uma "loucura" contribuir para uma segunda vaga de infeções no Reino Unido.

Entre outras medidas previstas, mas que dependerão da evolução epidemiológica, as crianças do Reino Unido poderão regressar à escola a 1 de junho.