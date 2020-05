Boris Johnson anuncia "próximos passos" para alterações ao regime de confinamento

Veja também:

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anuncia este domingo as alterações ao regime de confinamento decretado por causa da pandemia de Covid-19.

Segundo o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, as alterações serão pequenas e graduais. “O primeiro-ministro vai estabelecer um roteiro e posso dizer que, quaisquer mudanças a curto prazo, vão ser pequenas, modestas, graduais e acompanhadas com muito cuidado. Por enquanto não há mudanças”, afirmou, durante a conferência de imprensa diária do governo sobre a crise.

Desde 23 de março que as pessoas só podem sair para comprar bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, para fazer exercício uma vez por dia, para ajudar pessoas vulneráveis ou para trabalhar se não o puderem fazer de casa.

O governo estabeleceu cinco critérios para levantar as restrições, nomeadamente que os serviços de saúde não estejam sobrecarregados, que a mortalidade continue a descer e que não exista o risco de um novo pico.

Raab disse que o grupo de cientistas e especialistas que aconselham o executivo calcula que a taxa de contágio, designada por R, esteja atualmente entre 0,5 e 0,9, abaixo do nível de risco, pelo que o país “está numa posição de começar a pensar na próxima fase desta pandemia”.

Boris Johnson vai determinar os “próximos passos” que se podem dar de “forma responsável nas próximas semanas”, mas que implicam a trabalhar e viver mantendo medidas de distanciamento social para que se evite um segundo pico de casos de contágio.

A autonomia dos governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte implica que cada uma das regiões britânicas pode tomar as suas próprias decisões, pelo que o anúncio de Boris Johnson só se aplica imediatamente a Inglaterra.

O país regista mais de 31 mil mortos e cerca de 211 mil infetados.