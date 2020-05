Crise do coronavírus também afeta os esports

Os esports podem nem sempre precisar de um espaço físico para a promoção dos seus eventos, no entanto, também estão a sofrer, financeira e competitivamente, com a pandemia do novo coronavírus.

Há oportunidades, "mas não é a mesma coisa"

Não só em Portugal a indústria de "gaming" está a sofrer com a Covid-19. O E3, maior evento de videojogos do mundo, foi cancelado, assim como o Campeonato do Mundo de "Pokémon".

Vários jogos, como "League of Legends", "Counter-Strike" ou "Call of Duty", ou a produtora Electonic Arts (EA) suspenderam suspenderam todos os eventos ao vivo e migraram em pleno para o "online".

Pedro Silveira não tem dúvidas de que a crise da Covid-19 "é uma ameaça muito grande ao setor, pelo menos durante algum tempo". Ainda assim, acredita "que existam também oportunidades", nomeadamente no que toca a competições que podem ser disputadas "online", sem necessidade de utilização de um espaço físico. "Mas não é a mesma coisa", alerta.

"Nós organizamos a competição Master League de Portugal, a maior competição de Counter-Strike do país, ou seja, o maior campeonato de esports do país. Já realizávamos 'online' mas as finais decorriam sempre nos nossos eventos 'offline'. Por isso, vão continuar a existir eventos e competições 'online', e acredito que cada vez mais, mas acabam por não substituir os grandes certames de eventos que nós realizamos e que são necessários. Até mesmo em termos competitivos e para o público em geral. Neste momento, não sabemos o que vai acontecer", lamenta.