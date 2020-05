Missas retomadas na Madeira com "tranquilidade" e "compreensão das regras"

Veja também:

Regressaram este sábado as missas presenciais na Madeira. A Renascença falou com D. Nuno Brás, bispo do Funchal, que dá conta de como correu este primeiro dia.

“Nem todas as paróquias foram capazes de garantir as condições que foram colocadas e, portanto, algumas delas não abriram, mas estão a fazer diligências para isso. Aquelas que abriram, as notícias que tenho são de uma tranquilidade bastante grande, de uma aceitação e compreensão das pessoas em relação às regras que são as que se impõem nesta situação”, disse.

D. Nuno Brás assume uma enorme alegria por este regresso às missas presenciais. “São quase dois meses de missas sem a presença dos fiéis. A perceção só pode ser de uma grande alegria por termos alguns fiéis, não todos - isso faz diferença -, mas é o possível. O segundo sentimento é de ação de graças a Deus que nos permitiu passar por estes meses na Madeira sem grandes casos e, sobretudo, sem nenhum morto”.