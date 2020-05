Dia da Europa. Há uma "justificada crise de legitimidade da UE", diz Catarina Martins

Veja também:

A coordenadora do BE, Catarina Martins, avisou este sábado que as “cicatrizes da política de austeridade estão muito presentes”, havendo “uma justificada crise de legitimidade” da União Europeia”, cuja utilidade será questionada caso não consiga responder à crise pandémica.

Numa mensagem publicada nas redes sociais a propósito do Dia da Europa, Catarina Martins defendeu que “o tempo não é de celebração, mas de exigência”.

“Se a União Europeia não conseguir responder a esta crise, serve para quê? Será este o tempo da Europa?”, questiona ainda.

Na perspetiva da líder do BE “as cicatrizes da política de austeridade estão muito presentes e há uma justificada crise de legitimidade da própria União Europeia”.