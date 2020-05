Costa admite Festa do Avante se recomendações da DGS forem cumpridas

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que a Festa do Avante poderá realizar-se desde que sejam cumpridas as orientações sanitárias da Direção-Geral da Saúde (DGS), porque a atividade política dos partidos “não está proibida”.

“A atividade política do PCP ou de qualquer outro partido não está proibida, nem nos passa pela cabeça, creio eu que a ninguém, proibir a atividade política. Agora, essas atividades vão ter de ser realizadas de acordo com as regras [da DGS]. No meu partido tínhamos o congresso marcado para maio, está adiado ‘sine die’”, afirmou António Costa durante uma entrevista no Porto Canal.