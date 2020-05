Praias de Sintra reabertas para práticas desportivas e pesca lúdica

Veja também:

As praias do concelho de Sintra passam a estar acessíveis, mas apenas para a prática de atividades desportivas ou pesca lúdica, devendo ser reportadas situações contrárias à lei.

"Com a passagem do estado de emergência para o de calamidade, e para preparar um controlado desconfinamento em contexto de pandemia Covid-19, a autarquia atenua as medidas restritivas referentes às praias, mas sempre acompanhando pelas devidas salvaguardas para a saúde pública, definidas pelas entidades sanitárias competentes, bem como pelo Governo", indicou em comunicado a Câmara Municipal de Sintra.

Desta forma, passa a ser possível utilizar as praias de Sintra para passeios, "desde que seja respeitada a distância mínima de dois metros entre pessoas", prática de atividade física individual ou no máximo de duas pessoas, prática de desportos aquáticos e pesca lúdica.

Conforme ressalvou a autarquia, não é permitida a permanência nos areais para outros fins, como banhos de sol ou refeições, devendo a Polícia Municipal reportar, por exemplo, à Capitania do Porto de Cascais e à Polícia Marítima situações contrárias à lei.

A nível global, a pandemia já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Portugal contabiliza 1.114 mortos associados à Covid-19 em 27.268 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.