Número de infetados é maior onde há mais precariedade e iliteracia, revela estudo

A Escola Nacional de Saúde Pública divulgou este sábado um estudo no qual se conclui que a pandemia de Covid-19 afeta de maneira desigual concelhos em Portugal, bem como países que tenham um contexto socioeconómico mais precário, “podendo mesmo exacerbar as vulnerabilidades pré-existentes ao nível individual”.

No “Barómetro Covid-19”, e sob o título "Quando a pandemia não é igual para todos", a Escola Nacional de Saúde Pública destaca que a saúde piora “a cada degrau que se desce na hierarquia social”. No contexto da pandemia do novo coronavírus a situação não é diferente, seja na fase da infeção, do diagnóstico, do tratamento e, por fim, da sobrevivência ou não.

As condições de vida adversas são, desde sempre, associadas à prevalência de doenças infectocontagiosas. Nos locais com maior densidade populacional, maior sobrelotação das habitações e mais dependência do uso de transportes públicos lotados, é mais difícil o distanciamento entre as pessoas, o que aumenta o risco de transmissão de vírus”, lê-se no “Barómetro Covid-19”, que acrescenta que idosos em lares ou reclusos podem igualmente enfrentar risco acrescido de infeção, “pelo confinamento em espaços mais reduzidos e partilhados com muitas outras pessoas”.

No caso português, e analisando os casos confirmados de Covid-19 em 308 concelhos, a Escola Nacional de Saúde Pública conclui que é naqueles onde existe maior densidade populacional “que existe também uma maior incidência acumulada de casos”.