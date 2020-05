Menina desaparecida em Peniche. Buscas estão a usar drones e cães pisteiros

Continuam as operações de busca para encontrar a criança de nove anos desaparecida na freguesia de Atouguia da Baleia, em Peniche, desde a manhã de quinta-feira.

À Renascença, fonte do Comando Territorial da GNR de Leiria, indica que as operações “foram retomadas às 6h30 da manhã”. As buscas estão a ser feitas com o auxílio de “drones, patrulhas territoriais e cães pisteiros”.

Até agora “não houve quaisquer indícios” do paradeiro da criança, sendo que o perímetro de buscas “vai ser alargado”.

A criança desapareceu de casa pelas 8h30 de quinta-feira. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Já em 2018, a criança desapareceu de uma outra casa onde a família residia no concelho, tendo sido depois encontrada pelas forças policiais.