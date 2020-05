Drones, apps e seguranças. Algumas ideias em circulação para a época balnear

A APA já ouviu as propostas de dezenas de entidades e ainda não deu as reuniões por acabadas. “Conversámos com um número muito alargado, 86 autarquias, com as associações de apoios de praia, com as entidades que fazem a fiscalização”, afirmou o ministro do Ambiente na quarta-feira. Segundo o “Expresso”, a ideia de criar “quadrículas que marcam o lugar de cada chapéu de sol”, por exemplo, terá surgido das autarquias. Mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda não chegou à conclusão sobre qual a distância de segurança a aplicar, sendo que ainda procura informação científica sobre o tempo de vida do vírus na areia. Além disso, não está definida a distância de segurança segura entre pessoas, seja no areal seja dentro de água. A “instalação de sensores nos acessos para controlar a entrada de banhistas e utilização de drones para monitorizar a multidão”, bem como a definição de “tempos limite de permanência na praia para garantir maior rotatividade ou para que se icem ‘bandeiras de carga’ com cores diferentes a indicar a afluência são outras das propostas em cima da mesa da APA.

O jornal “Público” fala, por seu lado, na contratação de segurança privada para vigiar o cumprimento das regras nas praias algarvias – as mais concorridas na época balnear. Resta saber se neste ano também vai ser assim, tendo em conta que as deslocações são ainda alvo de restrições e ainda não são conhecidas as regras para a hotelaria.

A época balnear começa em 1 de junho, ou seja, daqui a cerca de três semanas.