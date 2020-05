Covid-19. DGS aponta duas razões para aumento do número de casos em Lisboa

Veja também:

O aumento do número de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo pode estar relacionado com um surto na Azambuja e com o aumento dos testes, admitiu esta sexta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“A situação em Lisboa e Vale do Tejo, aparentemente, e digo aparentemente porque continuamos a investigar, é multifatorial", declarou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A responsável lembra que "o vírus continua a circular na comunidade e que há dois fatores importantes: o aumento do número de testes na região e o surto numa empresa da Azambuja.

"Lisboa e Vale do Tejo está a testar muita gente, adultos, jovens, que são profissionais dos lares ou que são profissionais de saúde e, portanto, numa região em que o vírus circula é normal que, quando se testa para rastreio, se encontrem casos positivos. Como estão a fazer uma média de quatro mil testes por dia, encontram bastantes casos positivos, que são assintomáticos, que vão evoluir provavelmente bem – essa é uma boa notícia -, portanto, esse é um dos fatores possíveis”, argumenta a diretora-geral da Saúde.

Em relação ao surto de Covid-19 identificado numa empresa da Azambuja, Graça Freitas deu conta dos dados mais recentes: "de acordo com números da manhã, tínhamos já identificado 104 trabalhadores com teste positivo, sendo que 101 pertencem todos à mesma empresa e nessa empresa já foram todos testados".

A diretora-geral da Saúde reforça que é preciso ter em conta as dinâmicas do vírus, que continua a circular na comunidade, o aumento do rastreio e de focos em empresas.

Graça Freitas sublinha que a situação "continua a ser investigada a nível nacional e da região".

Questionada se o aumento do número de casos de Covid-19 nos últimos dias em Portugal está relacionado com o início do desconfinamento, a diretora-geral da Saúde responde que "talvez seja um bocadinho cedo para dizer isso".

"Sabemos que muitos casos foram encontrados em rastreios específicos, em populações jovens. Depois temos também surto na Azambuja que contribuiu com um número grande de casos, não podemos afirmar que tenha a ver com desconfinamento."

Orientações para os restaurantes “responsabilizam todos”

Sobre as normas anunciadas para a reabertura dos restaurantes ao público, Graça Freitas considera que são “orientações de boas práticas, que responsabilizam todos pelo seu cumprimento”.

“São destinadas à restauração, mas incluem a responsabilidade da entidade que detém aquele espaço e também responsabiliza os utentes, responsabilizam todos.”

A DGS sublinha que a resposta à pandemia tem que ser “coletiva”. Por isso, faz um apelo aos consumidores: “as pessoas que são coabitantes não deverão mentir e dizer que não são ou vice-versa, as pessoas que querem ficar na mesma mesa dizer que coabitam na mesma habitação”.

“Em relação aos normativos da DGS, não é fiscalizar, não é encontrar formas de penalizar, é autorresponsabilização. Cada um de nós tem de fazer a sua parte neste combate a um vírus que tem tendência para se propagar”, defende Graça Freitas.

Portugal regista 1.114 mortos (são mais nove que na quinta-feira, o número mais baixo, em 24 horas, desde 23 de março) e 27.268 infetados (mais 553, o que equivale a uma subida de 2,1%, a maior desde 25 de abril, e mantém a tendência ascendente dos últimos dias) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).



Há um total de 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Barcelos (+46), Vila Verde (+41), Lisboa (+32), Maia (+32), Matosinhos (+29), Gondomar (+29) e Porto (+26) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 57 municípios registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1. 700 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.445), Porto (1.295) e Matosinhos (1.192). Dos 220 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 164 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Dados da Covid-19 em Portugal