Balanço DGS. Sobe 1.126 para mortos (mais 12) e 27.406 infetados (mais 138)

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde mostra que Portugal regista 1.126 mortes (mais 12 em 24 horas) e 27.406 casos positivos do novo coronavírus (mais 138). O que significa que o número de novos casos desacelerou após três dias.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (645), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (238), do Centro (215), do Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Das mortes registadas, 755 tinham mais de 80 anos, 226 tinham entre os 70 e os 79 anos, 97 tinham entre os 60 e 69 anos, 36 entre e 50 e 59, 11 entre os 40 e os 49 e um dos doentes tinha entre 20 e 29 anos.

Durante a conferência de imprensa, a ministra da Saúde sublinhou que “a curva de mortalidade mostra uma diminuição consistente desde o dia 15 de abril o que também é bastante relevante.” Segundo Marta Temido, a taxa de letalidade por Covid-19 em Portugal situa-se nos 4,1%, subindo para 15% em pessoas acima dos 70 anos.

Os óbito em lares totalizam os 450, sendo que a maioria ocorreu a Norte.

Há ainda a registar 2.499 pacientes (mais 77) que recuperam da doença. Para se ser considerado curado é preciso um teste negativo, caso estiver a ser tratado em casa, mas são precisos dois se o paciente tiver internado no hospital.

Nesta altura, estão internados 815 doentes (menos 27 face a sexta-feira), dos quais 120 nos cuidados intensivos (menos sete).

Pelo menos 2.955 pessoas aguardam resultado das análises e 26.667 estão em vigilância pelas autoridades.



A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 15.854, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.166, da região Centro, com 3.581, do Algarve (345) e do Alentejo (235). Os Açores registam 135 casos de Covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim.