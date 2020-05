ONU reclama união diante da pandemia

Veja também:

O secretário-geral da ONU pediu que os ensinamentos de 1945 sejam lembrados, e que exista união diante da pandemia da covid-19 e dos conflitos atuais, no dia do 75.º aniversário do fim da II Guerra Mundial na Europa.

"A vitória sobre o fascismo e a tirania em maio de 1945 marcou o início de uma nova era. A noção de solidariedade internacional e a nossa condição humana comum levaram ao nascimento da ONU, à qual foi confiada a principal missão de preservar às gerações vindouras do flagelo da guerra", declarou António Guterres numa mensagem de vídeo.

O português lamentou que ainda o mundo sofra as consequências do conflito e que, mesmo durante a atual crise de Covid-19, surjam "novas tentativas de criar divisões e de semear ódio".