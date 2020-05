FIFA autoriza cinco substituições por jogo

As equipas de futebol vão poder fazer cinco substituições por jogo, em três momentos, anunciou a FIFA, após a concordância do Internacional Board (IFAB), tendo em vista a proteção dos jogadores devido à pandemia de Covid-19.

“Como o futebol está a considerar a retoma das competições pelo mundo após a pandemia de Covid-19, o IFAB concordou em fazer uma alteração temporária às Leis do Jogo, com base na proposta feita pela FIFA para proteger o bem-estar do jogador”, lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol mundial.





Esta alteração pontual e temporária vai entrar imediatamente em vigor e vai ser aplicada nas competições que estejam previstas para ser concluídas até 31 de dezembro de 2020, quer sejam as que serão retomadas ou as iniciadas entretanto.



“O IFAB aprovou a proposta da FIFA de introduzir uma alteração temporária à ‘Lei 3 – Os jogadores’, que vai permitir um máximo de cinco substituições a serem feitos por equipa. No entanto, cada equipa só poderá fazer as substituições em três momentos, que também podem ser feitas ao intervalo”, detalhou a FIFA.



No mesmo comunicado, a FIFA ressalva que a aplicação das cinco substituições fica ao critério da organização das competições, federações ou ligas, tal como o recurso ao videoárbitro

“Em relação às competições com recurso ao VAR, estas podem cessar a sua utilização na retoma, ficando ao critério de cada organizador”, admitiu a FIFA.

O que vai acontecer em Portugal

Em Portugal, equaciona-se adotar a medida já para as dez rondas finais da I Liga, cujo início está previsto para 30 de maio. A regra, no entanto, tem de ser aprovada em assembleia geral e, neste momento, devido à pandemia, as reuniões magnas estão suspensas.

A regra das cinco substituições será uma novidade no futebol profissional, mas em Portugal, nos distritais e na formação, já está em vigor há algum tempo. A FIFA tem testado, também, a regra da quarta substituição. Por exemplo, na Segunda Liga da Rússia, os clubes podem fazer quatro alterações, no tempo regulamentar.

Em relação ao videoárbitro, não haverá alterações em Portugal. A Federação tem todas as condições - seis salas na Cidade do Futebol, em Oeiras - para que os VAR desempenhem as suas funções em segurança.

A I Liga foi interrompida à 24.ª jornada, devido à pandemia de Covid-19. Há dez jornadas por disputar. O FC Porto lidera, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. A competição será retomada a 30 de maio, mediante aprovação da Direção-Geral da Saúde.