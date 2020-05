Covid-19. Restaurantes "não são economicamente viáveis" face às novas regras

Veja também:

A Associação Nacional de Restaurantes, a PRO.VAR, garante que a maioria dos restaurantes não tem capacidade económica para fazer face às novas regras que terão de ser cumpridas em estado de calamidade para conter a epidemia de Covid-19.

Em comunicado, a associação diz que fez as contas e garante que, "com as atuais regras, que restringem a limitação, o funcionamento dos espaços e aumentam substancialmente os custos", os restaurantes não são "economicamente viáveis".

Assim, na mesma nota, a associação insiste na descida da taxa do IVA para 6%, aplicável apenas às comidas, uma medida que, diz a PRO.VAR, é essencial "para a viabilização e recuperação económica deste setor".