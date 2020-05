​Igreja celebra a Semana da Vida a partir de domingo sob o signo da fragilidade

A Igreja celebra a Semana da Vida a partir de domingo, tendo como tema "A fragilidade humaniza a vida".

A ideia do tema "surgiu do 1º Congresso Internacional da Pessoa Idosa, que teve lugar em Roma, em Janeiro, em que participou uma delegação portuguesa", explica Manuel Marques, responsável no Departamento Nacional da Pastoral Familiar.



Por "coincidência, este tema veio a ajustar-se de maneira apropriada à situação pandémica, que entretanto chegou até nós, alargando, deste modo, a sua abrangência".

Este responsável sublinha que "esta situação que vivemos, veio apontar, de modo eloquente, para a fragilidade da pessoa humana, independentemente da idade, da cultura, do credo, do poder, da riqueza e do continente em que habite. A pandemia tratou todos de igual modo e mostrou-nos a nossa pequenez, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade".

Na perspetiva de Manuel Marques, "esta constatação aumentou a solidariedade a todos os níveis, pois só todos juntos seremos capazes de vencer esta pandemia".

No âmbito desta iniciativa, e bem a propósito, serão lembrados todos aqueles que estão na linha da frente no combate a esta pandemia.

Manuel Marques destaca "todos os profissionais de saúde, das forças de segurança, dos voluntários e de todos aqueles que nas várias áreas de atividade económica se mantiveram no seu posto de trabalho para que a nós, que estamos confinados, nada nos faltasse".

Neste contexto de pandemia, não podendo haver eventos presenciais por causa da Covid-19, a Pastoral Familiar propõe que se reze a Oração do Terço, que é muito própria do mês de Maio, do mês de Maria e é uma boa oportunidade para que se justifique a designação que é dada à nossa casa de igreja doméstica, tendo como intenção todas as famílias que das mais diversas formas foram afetadas por esta pandemia".

Durante a Semana da Vida, será ainda assinalado o Dia Internacional da Família, a 15 de Maio. Está prevista uma Vigília de Oração "online" entre as 21h00 e as 21h30 e foi ainda sugerido que durante a Vigília fosse colocada uma vela na janela de cada casa como "um sinal da vida para o exterior".