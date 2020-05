Guimarães. Santuário da Penha reabre portas no domingo

O Santuário da Penha, em Guimarães, reabre portas já no domingo, dia 10. Numa nota de imprensa enviada nesta sexta-feira, a Irmandade revela que o espaço terá, contudo, novos horários.

O Santuário poderá ser visitado todos os dias entre as 15h00 e as 17h00, desde que “cumpridas todas as orientações de distanciamento social das pessoas nos bancos, sendo obrigatório manter uma distância mínima de dois metros”, refere a nota, que alerta também para a exigência do “uso de máscara no interior da igreja, no sentido de se assegurar a proteção mútua”.

O texto avança também com algumas sugestões, lembrando que “os visitantes não deverão também esquecer a lavagem prévia das mãos” e que “os fiéis não deverão tocar em portas ou qualquer outra superfície”, porque “as portas do Santuário da Penha estarão permanentemente abertas”.

Os responsáveis da Irmandade da Penha relembram que, em tempos de pandemia Covid-19, “não se podem responsabilizar por possíveis contactos, apelando ao cumprimento escrupuloso e rigoroso de todas as recomendações para salvaguarda da saúde de todos”.

“Símbolo de fé e farol de Guimarães”, o Santuário da Penha “é um monumento de singular beleza e valia arquitectónica e religiosa”, lê-se na página da Irmandade que alude ao Santuário como sendo “um exemplar único da arquitectura religiosa de Marques da Silva”.

Lembrando um pouco da história do monumento, a Irmandade diz que “em 1930, o reconhecido arquitecto, um verdadeiro amigo da Penha, ficou incumbido do projecto e da escolha do local de implantação” e que “os trabalhos de regularização do terreno começaram em 6 de Agosto do mesmo ano”.

“Inaugurado em 1947, é um monumento de singular beleza e valia arquitectónica e religiosa. Uma obra emblemática de Guimarães”, acrescenta ainda a Irmandade da Penha.