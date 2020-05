Decisão do Governo para 12 e 13 de Maio é “uma questão de defesa das partes”

O reitor do Santuário de Fátima recebeu com naturalidade a notícia do despacho publicado pelo Governo para as cerimónias do 12 e 13 de Maio.

Em declarações à Renascença, o padre Carlos Cabecinhas diz que a definição dos termos em que as celebrações podem ser assinaladas serve para evitar polémicas como as que aconteceram no 1º de Maio.

“Creio que foi fundamentalmente uma questão de defesa das partes, porque havendo indicação do Governo de que não são possíveis eventos com mais de 10 pessoas, obviamente nós, na celebração do 12 e 13 de Maio, precisamos de mais de 10 pessoas”, começa por dizer.

“O conjunto de celebrações, por mais minimalistas que sejam, exigem isso”, acrescenta, sublinhando que, embora as cerimónias decorram no recinto do santuário, que é “um espaço muito vasto e ao livre, em que os riscos acabam por ficar mais diluídos”, o executivo quis salvaguardar críticas posteriores.

“Estou convencido que sim, que foi essa a lógica, e a nós também nos deixa mais tranquilos, porque há objetivamente uma tomada de posição sobre aquilo que é possível fazer”, diz.