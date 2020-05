Alfredo Teixeira. “As pessoas estão a descobrir que se podem relacionar e vincular de formas diferentes”

A situação de crise provoca experiências que, na medida em que as pessoas as descobrirem como uma possibilidade, como uma vantagem para vários aspetos da sua vida, incluindo a sua vida religiosa, podem potenciar essas experiências no futuro e promover ajustes naquilo que é a sua experiência social em termos gerais, mas também do ponto de vista religioso.

É curioso observarmos, por exemplo, como a geração dos mais velhos por vezes usa este tipo de comunicação digital: os avós beijam o ecrã do telemóvel, enviam beijos aos seus netos ou acariciam o ecrã do tablet para ficcionar um contacto que presencialmente não existe. Para não falar de contextos de trabalho, onde de alguma forma as pessoas fizeram a experiência clara de que é possível trabalhar de outra maneira e, por vezes, melhor.

De uma forma geral, parece claro que as pessoas estão a descobrir que se podem relacionar e vincular de formas diferentes. Aquilo que a geração dos mais novos - os chamados nativos digitais - conhecia, que eram formas de presencialidade através do continuo tecnológico, é uma experiência que hoje está muito mais partilhada, embora as diferentes gerações se relacionem com isso de forma diferente.

Sobre o uso de máscara para ir à missa, diz que será “uma aprendizagem difícil” para os cristãos do Ocidente. Fala da importância que a cultura e as artes têm tido neste período, e acha que as respostas às muitas interrogações que esta experiência levanta não estão só na ciência, nem só na religião, porque “mesmo que tenhamos amanhã uma vacina, fica a pergunta acerca daquilo que vivemos e como o vivemos”.

O "Inquérito sobre as Identidades Religiosas em Portugal", que dirigiu em 2011, apontava para uma transformação nas formas de pertença dos fiéis e para uma progressiva valorização das lógicas de afirmação individual. Neste contexto em que a fé se vive muito com recurso ao digital e o acesso às celebrações é feito de forma individual, às vezes também em família, será que vai acentuar-se esta dimensão pessoal face à celebração comunitária?

Eu diria que aquelas identidades mais estruturadas a partir desse ponto de vista, ou seja, de uma organização do seu vínculo, valorizando sobretudo a iniciativa pessoal, essas pessoas estavam mais preparadas para enfrentar uma situação dessas e, portant,o neste contexto, isso pode acentuar-se. Mas parece-me arriscado dizer que as pessoas com uma religiosidade mais tradicional venham a alterar profundamente o seu comportamento no fim de um período que claramente vivemos como crise.

Não penso que se possa dizer que estamos a viver uma mutação civilizacional, as mutações civilizacionais e sociais não acontecem com esta rapidez. Estamos a viver como as sociedades têm vivido desde que existem crises deste tipo. Nós, talvez porque somos uma sociedade que lida com alguma dificuldade com a memória, perdemos de vista que estas situações críticas de epidemias, de pandemias acontecem à humanidade desde que nos conhecemos. Deixam marcas, é óbvio, mas não somos outra humanidade depois de elas terem acontecido, somos a mesma humanidade que procurou encontrar respostas para este acontecimento.

Eu diria que na situação das pessoas que vivem, desse ponto de vista, uma religiosidade mais vinculada comunitariamente, aquilo que acontece neste momento é, claramente, uma espécie de diáspora, de um certo sentimento de exílio espiritual, em que as pessoas estão na expetativa de voltar a reatar esses laços assim que puderem.

Há um aspeto que me parece mais relevante, que é o problema da casa e da família. Aliás a sua pergunta a dado momento aludia a essa questão. Penso que pode haver uma diferença substancial entre as comunidades em que a identidade religiosa está muito vinculada a uma identidade familiar. Isso acontece, por exemplo, no contexto islâmico, onde grande parte das observâncias são de natureza doméstica e familiar, e acontece também em alguns contextos evangélicos, onde a identidade religiosa se estrutura muito a partir de uma identidade familiar, o pai, a mãe e os filhos. Diria que, nesse contexto, esta situação crítica que vivemos deu possibilidade às pessoas, ou, se quiser, as pessoas tiveram recursos. A religião já era vivida neste contexto doméstico e familiar de uma forma mais vinculada.

Mas não houve também uma redescoberta?

Em alguns casos, talvez, e este é um aspeto que queria sublinhar: talvez no contexto católico esse tenha sido o aspeto mais interessante de observar, embora, obviamente, não tenhamos ainda dados para poder fazer uma avaliação global disto, mas a experiência que aqui e ali se observa é que algumas famílias fizeram coisas que nunca tinham feito em casa, uma espécie de liturgia das casas, que passou por este trazer a experiência cristã, mesmo na sua dimensão de oração comum, para dentro de casa.

Esta é uma marca que está na génese do próprio cristianismo. Basta pensarmos nas comunidades paulinas e percebemos que, de facto, a Igreja era a casa e grande parte das dinâmicas de oração comum, de partilha viviam-se a partir da casa. Isso está no ADN do cristianismo, mas por razões históricas, de transformações muito amplas na sociedade e, em particular, no catolicismo, nas últimas décadas acentuou-se muito a dinâmica da religião do indivíduo, algumas dinâmicas pastorais acabaram por acentuar muito essa dimensão da religião do indivíduo, desvalorizando a religião da família ou a possibilidade da religião se viver em família. Nesse sentido, é provável que em alguns contextos católicos se possa falar verdadeiramente de uma redescoberta: a possibilidade da família como tal ser protagonista da própria vivência religiosa.

Sobre o ir à missa, é sabido que, nos últimos anos, a prática dominical tem estado em decréscimo, mas, nesta fase em que tantas paróquias procuraram estar próximas das pessoas, há muitos padres que garantem que nunca tiveram tanta gente a participar na missa na igreja, como têm tido a acompanhar as celebrações que transmitem através dos meios digitais. O que é que isso poderá significar? Será, de facto, pontual este desejo de ir à igreja quando ela está fechada ou poderá acontecer que se passe a valorizar mais a celebração em comunidade?

Penso que não são exclusivas essas direções, sendo que hoje a regularidade tem às vezes medidas diferentes. Uma das coisas que em 2011/2012 estudei foi, precisamente, verificar que há católicos que recompõem a sua regularidade (em ir à missa) num quadro que não é o que a instituição esperaria. Ou seja, houve pessoas que responderam de uma forma consistente que iam uma a duas vezes à missa por mês, mas percebemos, quando analisámos o seu perfil, que se tratava de um comportamento estável, havia uma regularidade. Não era a regularidade esperada pela instituição, mas era a forma como se vinculavam à comunidade católica.

Penso que, de alguma maneira, este contexto vai tornar mais visível que hoje, em particular no universo católico, quando falamos de pertença, temos de falar, necessariamente, de uma realidade que pode ter muitos matizes e que quem continua a ter a experiência católica como uma referência, mesmo que a alguma distância - pessoas que porventura estavam um pouco distanciadas dos dinamismos comunitários católicos -, na medida em que há outras possibilidades de aceder a essas dinâmicas por outros meios, precisamente porque o catolicismo continua a ser para elas uma referência, de alguma maneira viram outras oportunidades de manterem essa memória de relação com o catolicismo, de manterem isso de uma forma viva.

Diria que, no fim disto tudo, não vamos ter necessariamente mais pessoas a ir à missa, também não vamos ter menos pessoas a ir à missa, mas se, eventualmente, algumas destas experiências se estruturarem como formas de as comunidades estarem presentes noutro tipo de sociabilidades e habitats, podemos ter claramente o início de qualquer coisa diferente.

Vários bispos já elogiaram a criatividade que tem havido nas paróquias e por parte de alguns sacerdotes para estarem próximos das comunidades, utilizando os meios digitais. São formas de comunicar que a Igreja não deve desprezar no futuro?

Sim. De uma forma geral, a Igreja tem acompanhado as mutações tecnológicas, do ponto de vista da comunicação. Recordo-me quando há uns anos os noticiários abriram com a notícia de que o Papa Bento XVI tinha feito o seu primeiro tweet. O uso instrumental destes meios é algo que, de uma forma geral, as comunidades religiosas fazem desde há muito tempo. O problema é que estes meios não são apenas instrumentos, constituem-se como contextos de novas formas de relação, novas formas de estabelecer vínculos.

Esta experiência mostra às comunidades que, de facto, uma coisa é ter um site informativo, uma espécie de placard que passou da entrada da igreja para a internet, outra coisa é habitar estes contextos de vida digital. E habitá-los implica, obviamente, conhecer e falar a sua gramática e eu julgo que a experiência que algumas comunidades fizeram vai ajudar nesta mutação, deixar de pensar nestes meios apenas nessa lógica instrumental, de meios de comunicação, para os pensarmos como contextos vitais, onde a vida acontece. Nesse sentido, penso que pelo menos em alguns contextos comunitários e instituições religiosas esta experiência poderá deixar marcas importantes.

O catolicismo, em particular, tem vivido momentos inéditos. Estou a lembrar-me das cerimónias presididas pelo Papa Francisco, no Vaticano, sozinho numa Praça de São Pedro vazia. Em Portugal, neste período de confinamento, foram canceladas muitas procissões, vias sacras, as cerimónias da Páscoa foram muito diferentes, teremos agora o 12 e 13 de maio em Fátima assinalado sem peregrinos. Que marcas é que isto poderá deixar?

Estas excecionalidades, esta espécie de vivência de grandes acontecimentos religiosos a partir de uma linguagem simbólica e inédita, é, no fundo, uma espécie de metamorfose da experiência de solidão como experiência de comunhão, que é um aspeto muito curioso. O impacto que aquelas celebrações do Papa Francisco tiveram no mundo diz respeito ao facto de, naquela situação, todos se sentirem numa forte comunhão.

Como a situação no mundo era de confinamento, em que todos estávamos em isolamento - que tinha como objetivo não só a preservação de si, mas a preservação do outro e, nesse sentido, com um grande significado social - ver uma celebração daquelas, que exprime o mesmo confinamento, acaba por trazer uma densidade de comunicação, de comunhão, que, se calhar, superou aquilo que teria acontecido numa celebração absolutamente normal. Estou convencido de que aquela celebração do Papa teve mais impacto do que uma celebração ordinária com a praça de São Pedro a abarrotar. E porquê? Porque de facto aquele dispositivo em concreto teve uma relação de grande intimidade com todas as pessoas que estão a viver uma experiência semelhante.

E não só os católicos, neste caso...

Exatamente, porque é uma experiência universal. E esse é um aspeto muito interessante, porque, de alguma maneira, esse momento foi um momento determinante, ecuménico, porque teve como mediador não propriamente a explicitação de uma doutrina ou um código ritual muito estrito, mas antes um significado humano extremamente aberto, que acabou por ter uma importância muito grande. É uma daquelas situações paradoxais onde algo que é vivido num contexto de excecionalidade acaba por nos fazer descobrir, talvez numa forma mais aguda, aquilo que é o centro de uma celebração. E muitos cristãos, muitos católicos ao acompanharem aquela celebração encontraram, se calhar, aquilo que por vezes está tapado por muitas outras camadas de acontecimentos. Neste caso, o que encontraram foi a vivência de uma experiência ritual como comunhão, que é o fulcro da experiência ritual.