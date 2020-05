​12 e 13 de maio sem peregrinos no Santuário de Fátima. Despacho do Governo limita presença a celebrantes e convidados

O Governo estabelece que a celebração do 13 de maio em Fátima não vai contar este ano com a presença física de peregrinos no Santuário, refere o despacho já publicado em Diário da República.



Depois da controvérsia sobre como iriam decorrer as celebrações, com a ministra da Saúde a deixar em aberto a presença de peregrinos no recinto da Cova da Iria e o bispo de Leiria Fátima a reafirmar, um dia depois que, seria vedada a entrada de fiéis, o Governo decidiu emitir um despacho, assinado pelos ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Saúde, Marta Temido.

“Entendendo como relevante para a comunidade católica portuguesa a celebração das aparições de Fátima, no dia 13 de maio, e atendendo a que, mediante o cumprimento dos termos fixados no presente despacho, a saúde pública é adequadamente garantida, considera-se justificada e proporcional a realização da referida celebração, a qual, nos termos já oportunamente comunicados pela diocese de Leiria-Fátima, não contará este ano com a presença física de peregrinos no recinto do santuário”, lê-se no documento.