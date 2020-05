​Romaria d’ Agonia sem festa nas ruas pela primeira vez em 248 anos

Veja também:

A Romaria da Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo, vai festejar-se em formato virtual, devido à pandemia de Covid-19. É a primeira vez que as festividades não saem à rua em 248 anos de história.



A decisão foi tomada em reunião entre o presidente e a respetiva Comissão Executiva das Festas de Nossa Senhora da Agonia, a VianaFestas, a Real Confraria de Nossa Senhora da Agonia, a presidente da VianaFestas, o pároco de Monserrate e o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Os principais números dos cinco dias da Romaria d’Agonia, entre 19 e 23 de agosto, vão ser celebrados em formato digital, através da rádio, da televisão e de meios audiovisuais e tecnológicos.

Apenas o dia 20 de agosto, dedicado à padroeira dos homens do mar, será celebrado presencialmente, na igreja de Nossa Senhora d’Agonia, mas com limitações que serão determinadas por normas que serão emanadas, no final do mês, pelas autoridades de saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, relativamente às celebrações litúrgicas.

“As entidades presentes [na reunião] consensualizaram que serão cumpridos todos os normativos e todas as orientações e natural prudência para garantir todas as condições sanitárias, mas salvaguardando, no entanto, o cerne da homenagem à padroeira Nossa Senhora da Agonia”, referem em comunicado, acrescentando que serão utilizados “os meios alternativos disponíveis (rádio, televisão e digital) para que os devotos possam, na segurança de suas casas, acompanhar e celebrar o dia da padroeira”.

A Comissão de Festas vai preparar “um conjunto de propostas, utilizando os mesmos meios digitais e de comunicação, para assinalar os principais momentos da Romaria de forma a que nas suas casas, em Viana do Castelo, em Portugal e na Diáspora, possam ser assinalados os momentos altos da programação das festas”.

O desfile da mordomia, com todos os trajes de festa de Viana do Castelo, a procissão ao rio e ao mar, em honra da Senhora d’Agonia, que se cumpre sempre a 20 de agosto, desde 1968, contando com pescadores de dezenas de embarcações, a confeção dos tapetes de sal na ribeira de Viana, na noite anterior ao dia da padroeira, que mobiliza centenas de pessoas, e o cortejo histórico-etnográfico são alguns dos números emblemáticos da romaria datada da primeira década do século XX.