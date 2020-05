Recebe encomendas em casa? Saiba o que deve exigir ao estafeta e o que tem de fazer

A autoridade de saúde ajuda ainda com conselhos sobre qual a melhor forma de manusear as compras que nos chegam a casa.

Com o confinamento a que os portugueses estiveram sujeitos, o comércio on-line em Portugal cresceu significativamente, e com isso aumentaram também as entrega ao domicílio. Por isso, e porque os cuidados de higiene são fundamentatais, a Direcção-Geral de Saúde elaborou um conjunto de medidas que devemos ter em atenção nesta transacção: estejamos no papel de cliente ou de estafeta.

Segundo um estudo da SIBS, há a utilização crescente do MB WAY tanto para as compras online como na Rede MULTIBANCO, sendo que na semana de 27 de abril a 3 de maio, as compras através deste serviço atingiram os níveis mais elevados já registados nesta análise semanal da SIBS.

O mesmo estudo avança que valores médios por compra na semana de 27 de abril a 3 de maio continuam consideravelmente acima da média do período antes da pandemia: no canal físico o valor é 8% superior e no online é 7% maior.