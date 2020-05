Quarentena nos Açores passa a ser paga por visitantes

A quarentena obrigatória em unidades hoteleiras imposta pelo Governo dos Açores a todos os passageiros que desembarcam na região, para conter o surto de Covid-19, vai passar a ser paga pelos não residentes, a partir desta sexta-feira.

"O Governo dos Açores determinou que a quarentena obrigatória em unidades hoteleiras para os passageiros desembarcados na região, para não residentes, será paga, integralmente, pelos mesmos, a partir do dia 8 de maio, inclusive", recorda o Governo Regional, em nota enviada à agência Lusa.



A medida foi anunciada pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, em 30 de abril, quando o executivo açoriano apresentou o calendário para o levantamento das restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19.



"Mantemos todas as regras da quarentena, com uma alteração a partir de 08 de maio, em que a região assume os custos com a quarentena dos residentes, mas os não residentes assumem os custos com a sua quarentena", disse Vasco Cordeiro na altura.



Segundo o comunicado do Governo dos Açores, os passageiros que chegam ao arquipélago e que não sejam residentes nos Açores "podem escolher a unidade hoteleira" onde pretendem realizar a quarentena, de "entre um conjunto de unidades determinadas para o efeito".



Na nota de imprensa, o executivo regional assinala que todas as informações, incluindo as "unidades hoteleiras identificadas", estarão disponíveis através da linha telefónica criada no âmbito da covid-19 para questões não médicas (800 29 29 29) ou através de email.