PSP não muda as regras. Agentes continuarão a usar viseira em vez de máscara

A Polícia de Segurança Pública (PSP) não vai alterar as regras. Os agentes vão continuar a usar a viseira, em serviço, ao contrário do que reclamam as associações sindicais, que pedem uso de máscara.

Em entrevista à Renascença, esta sexta-feira, o diretor nacional da PSP, Manuel Augusto Magina da Silva, lembrou que, inicialmente, acreditava-se que "a máscara poderia ser um fator de potenciador da infeção, por dar falsa sensação de segurança". O "esforço brutal" da PSP valeu a aquisição de 21.500 viseiras, distribuídas por todo o país, e, entretanto, a tutela forneceu mais máscaras. Contudo, a crença é de que, a não ser em meios específicos, a viseira é mesmo a melhor proteção contra o novo coronavírus.

"Continuamos convencidos de que temos de ter proteções distintas, estando em ambiente hospitalar ou não hospitalar. Os agentes trabalham, no dia a dia, em ambiente não hospitalar. Em ambiente hospitalar ou em ambientes com pessoas infetadas no interior, usam máscara. Fora dessas circunstâncias, a viseira tem mais vantagens", assinalou, no programa As Três da Manhã. A PSP tem, neste momento, 71 agentes infetados, por todo o país, cenário que já foi mais complicado noutras alturas. Magina da Silva acredita que o atual número casos na força de segurança é a prova de que a viseira é suficiente na proteção contra o novo coronavírus:

"A PSP está nas áreas urbanas em que há maior densidade populacional e há mais polícias a trabalhar uns com os outros. Tivemos um quadro epidemiológico que foi, em determinadas alturas, complicado. Chegámos a ter 140 policias infetados e 350 em quarentena. A prova de que a viseira de proteção funciona é que temos, neste momento, 71 infetados e cerca de 183 em quarentena, resultantes de decisões da autoridade de saúde."

Regras na praia por definir e ação sem olhar às origens

O diretor nacional da PSP revelou, também, que ainda não há um plano para a abordagem à época balnear, no âmbito do combate contra a pandemia do novo coronavírus. "Tudo isto é novo e estamos todos a aprender. As praias são da competência da Polícia Marítima. A PSP sempre apoiou e apoiará. Está a ser ainda fechada a estratégia relativamente às regras a implementar nas praias. Não será a policia a definir as regras, apenas garantirá a sua aplicação. Há varias ideias na mesa", assumiu.