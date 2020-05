Projeto da UMinho ​ajuda idosos a aproveitar melhor o tempo livre

A professora do Instituto de Educação considera que a população idosa precisa muito de ser ouvida, de diálogo, de descobrir ou redescobrir as suas capacidades e de “encontrar novos objetivos que permitam ressignificar o sentido da vida”.

Para esbater estas barreiras acaba de ser lançada “Rede Aproximar”, um projeto do Instituto de Educação da Universidade do Minho, que visa ajudar ‘online’ a otimizar os tempos livres dos idosos, estimulando as suas capacidades físicas e intelectuais e a interação social.

Atores e protagonistas

As atividades propostas na “Rede Aproximar”, explica Maria da Conceição, têm uma intencionalidade.

“A pessoa idosa não vai olhar para elas como uma mera espectadora da TV, pois são ferramentas que apelam ao seu envolvimento e participação, em que cada um seja ator e até o protagonista neste processo de co-construção de novas aprendizagens, de manutenção e teste de capacidades motoras e mentais e de estabelecimento de novas relações interpessoais”, concretiza.

De acordo com a coordenadora do projeto a sua implementação tem colocado muitos desafios à equipa de trabalho, até porque grande parte da população a quem se destina não domina as ferramentas tecnológicas.

“Exige muito esforço da nossa parte, mas, penso, que compensará”, diz Maria Conceição Antunes.

O projeto já está a ser divulgado junto de estruturas residenciais para idosos, centros de dia, centros de convívio e oficinas seniores, para sensibilizar aquelas instituições a envolverem os seus técnicos e utentes nas atividades propostas, a partilharem conteúdos da “Rede Aproximar” e a promoverem a infoinclusão.

Em paralelo, a equipa do projeto prepara estratégias para sensibilizar familiares de idosos sós.

“O isolamento social e a solidão a que uma avó está sujeita pode diminuir com uma simples videochamada do neto a ajudar no procedimento de como ela pode seguir a ‘Rede Aproximar'”, defende diz Maria Conceição Antunes, considerando que a infoexclusão dos idosos constitui uma “barreira complexa” no caminho do projeto.

A “Rede Aproximar” é a resposta a um apelo da Reitoria da UMinho para a sua comunidade criar plataformas de apoio à sociedade, perante a Covid-19.

“Pensámos nos idosos, que têm várias frentes de fragilidade e cujo isolamento e solidão são muito desconhecidos e que pioraram no período da pandemia, pois os próprios familiares deixaram de visitá-los na sua casa ou no lar”, declara a responsável do projeto.