Primeiro-ministro aconselha os não residentes a não viajarem para os Açores

O primeiro-ministro, António Costa, recomenda a quem não reside no arquipélago dos Açores que não viaje para lá.

Costa recusa-se a comentar a decisão do Governo Regional dos Açores, que impõe uma quarentena de 14 dias a todos os visitantes, cumprida num hotel escolhido pelas autoridades, mas pago pelo próprio.

O chefe do Governo diz não querer “entrar em quezílias institucionais com as autoridades regionais” e, por isso, prefere aconselhar os potenciais viajantes a não irem aos Açores.



No final de uma visita pela Baixa do Porto, onde visitou os pequenos comerciantes que esta semana reabriram as suas lojas, Costa voltou a recusar a ideia de que vêm aí medidas de austeridade para responder à crise. “A austeridade não é uma boa forma de tratar crises. Pôr austeridade em cima desta crise, seria aumentá-la”, garantiu o primeiro-ministro.

Para o chefe do governo, o que importa, agora, é mostrar às pessoas que estão garantidas todas as medidas de segurança necessárias para o regresso às atividades económicas. Costa constatou isso na visita ao comércio. Sublinhou ainda “a grande capacidade de reinvenção da indústria portuguesa, que pode não só garantir as necessidades do mercado interno, mas ainda exportar”.

António Costa referia-se ao Centro de Investigação e Inovação Tecnológica, em Matosinhos, que visitou esta manhã e onde uma equipa de investigadores conseguiu produzir em 45 dias uma centena de ventiladores prontos a entrar em funcionamento